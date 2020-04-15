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Вадим Евсеев: «Хороших футбольных интервью и статей мало. Хочется, чтобы их было больше»

19:33
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о нехватке хороших футбольных интервью.

— Во время карантина несколько раз давал интервью, — написао Евсеев в Instagram. — Да и не только я, другие тренеры и игроки сейчас общаются с прессой гораздо чаще чем в обычное время.

Люди скучают без футбола и надо использовать любую возможность поговорить о нем.

Говорил со своими знакомыми об этом, и все мы считаем, что хороших футбольных интервью мало. Как и статей. Хочется, чтобы их было больше.
Интересно говорить о тактике, о статистике, о игровых ситуациях. А не о бытовых или житейских вопросах. Отвечаешь, конечно. Но все равно ждешь, что тебя будут спрашивать о другом, о футбольном. Постоянно ждешь конкретных футбольных вопросов.

Мы ведь все равно в одной лодке, журналисты и тренеры, игроки. Нам есть о чем рассказать. Спрашивайте, мы открыты для общения.

Во время карантина несколько раз давал интервью. Да и не только я, другие тренеры и игроки сейчас общаются с прессой гораздо чаще чем в обычное время. Люди скучают без футбола и надо использовать любую возможность поговорить о нем. Говорил со своими знакомыми об этом и все мы считаем, что хороших футбольных интервью мало. Как и статей. Хочется, чтобы их было больше. Интересно говорить о тактике, о статистике, о игровых ситуациях. А не о бытовых или житейских вопросах. Отвечаешь, конечно. Но все равно ждёшь, что тебя будут спрашивать о другом, о футбольном. Постоянно ждёшь конкретных футбольных вопросов. Мы ведь все равно в одной лодке, журналисты и тренеры, игроки. Нам есть о чем рассказать. Спрашивайте, мы открыты для общения. #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #евсеев

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

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