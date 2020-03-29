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Вадим Евсеев: «Читая новости, еще лучше понимаешь, насколько сложна профессия врача»

14:47
Вадим Евсеев и Ильшат Жданов. Фото instagram.com
Вадим Евсеев и Ильшат Жданов. Фото instagram.com
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал своим подписчикам в Instagram о важности профессии врача.

«Читая новости, еще лучше понимаешь, насколько сложна и ответственна профессия врача! Мне всегда очень везло с докторами. Не только профессионалами, но и людьми. Савелий Мышалов и Александр Ярдошвили, Юрий Васильков и Андрей Гришанов, как и другие, те, кто работает в футболе, всегда были теми, к кому можно было в любое время дня и ночи прийти с любой проблемой.

Сейчас в «Уфе» я работаю с Ильшатом Ждановым и Александром Самородовым. И могу сказать о них только самые лестные слова. В январе они спасли человека, кому стало плохо в самолете. Команда тогда летела обычным рейсом с Кипра. А за полгода до этого был и другой подвиг — Александр и Ильшат спасли болельщика, ему стало плохо с сердцем.

Знаю точно, тренер может проиграть матч в одиночку, но выиграть в одиночку невозможно. Врачи, администраторы, оператор, пресс-служба не всегда попадают на первый план, но только вместе мы — сила", — написал Евсеев в Instagram.

Читая новости, ещё лучше понимаешь, насколько сложна и ответственна профессия врача! Мне всегда очень везло с докторами. Не только профессионалами, но и людьми. Савелий Мышалов и Александр Ярдошвили, Юрий Васильков и Андрей Гришанов, как и другие, те, кто работает в футболе, всегда были теми, к кому можно было в любое время дня и ночи прийти с любой проблемой. Сейчас в «Уфе» я работаю с Ильшатом Ждановым и Александром Самородовым. И могу сказать о них только самые лестные слова. В январе они спасли человека, кому стало плохо в самолете. Команда тогда летела обычным рейсом с Кипра. А за полгода до этого был и другой подвиг — Александр и Ильшат спасли болельщика, ему стало плохо с сердцем. Знаю точно, тренер может проиграть матч в одиночку, но выиграть в одиночку невозможно. Врачи, администраторы, оператор, пресс-служба не всегда попадают на первый план, но только вместе мы сила #спорт #нашалигачемпионов #фкуфа #тинькоффпремьерлига #евсеев #спасибоврачам

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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