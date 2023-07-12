В «Зените» заявили, что Вендел в ближайшее время должен вернуться в Россию

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что полузащитник команды Вендел в ближайшее время должен вернуться в Россию.

— Что с Венделом?

— Вендел в дороге.

— В Санкт-Петербург?

— А куда же еще.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что клуб разрешил 25-летнему бразильцу заняться поиском нового клуба.