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Сегодня, 11:55

В Госдуме удивлены переходом Кузяева в французский «Гавр»

Валерия Яшвили
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» переход полузащитника Далера Кузяева в французский «Гавр».

«На фоне того, что наших игроков призывают выгонять из команд, удивительно, что менеджеры все еще продают их за границу. Но это футбол. Система переходов складывалась десятилетиями. Поэтому нельзя его ругать за то, что он уехал в недружественную страну. Мы же не виним хоккеистов, которые играют в НХЛ. Переход Кузяева показывает, что политики говорят одно, а спортивные менеджеры и чиновники — другое. Для вторых прежде всего важны прибыль, красивая игра и понимание, какой футболист нужен команде. Они не ориентируются на то, что скажет президент Франции. Хотя я допускаю, что он может высказаться», — сказала Журова «СЭ».

30-летний Кузяев подписал контракт с «Гавром» до конца июня 2025 года.

В июне 2023 года Кузяев, до этого выступавший за «Зенит» на протяжении шести лет, стал свободным агентом.

Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Гавр
Светлана Журова
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