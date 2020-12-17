В «Зените» утверждают, что фанаты «Спартака» попали на матч, купив абонементы на черном рынке

В пресс-службе «Зенита» объяснили, как фанаты «Спартака» могли попасть на сегодняшний матч. Сине-бело-голубые победили красно-белых (3:1) в 19-м туре Тинькофф чемпионата России. На трибунах стадиона в Санкт-Петербурге оказались люди в спартаковской атрибутике. При этом «Зенит» официально не выделил соперникам билетную квоту, а на трибунах должны были оказаться только владельцы сезонных абонементов.

«В рамках разрешенной квоты в изолированные ложи и бизнес-зоны были допущены болельщики «Зенита» и корпоративные клиенты, ранее приобретшие сезонные абонементы в эти зоны, — цитирует пресс-службу ТАСС. — К сожалению, небольшое количество абонементов попало на черный рынок, часть из них была куплена в виде разового доступа представителями болельщиков «Спартака» (60 человек)».

Во время матча между болельщиками двух команд произошла потасовка. После этого поклонников красно-белых отправили на другие места.