В «Зените» сообщили, что Волков будет выступать за «Сочи» в сезоне-2025/26

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию об аренде защитника сине-бело-голубых Сергея Волкова в «Сочи».

Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

— Действительно ли футболист отправился в расположение «Сочи» для прохождения медосмотра и дальнейшей аренды до конца сезона?

— Действительно.

22-летний Волков перешел в «Зенит» из «Краснодара» летом 2024 года. Он успел провести за сине-бело-голубых 6 матчей и не отличился результативными действиями.