Лесовой перешел из «Динамо» в «Пари НН»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой подписал контракт с «Пари НН», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на три года.

Лесовой выступал за «Динамо» с 2020 года. Минувший сезон полузащитник провел в кипрском АЕЛ, за который забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах.