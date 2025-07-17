«Шинник» арендовал у «Рубина» вратаря Исмагилова

Вратарь «Рубина» Артем Исмагилов на правах аренды перешел в «Шинник», сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Арендное соглашение с 21-летним голкипером рассчитано на год.

В сезоне-2024/25 футболист на правах аренды играл за «Калугу». Он провел 17 матчей во второй лиге, пропустив 16 голов и 6 раз сыграв на ноль.

«Шинник» с 35 очками занял 14-е место в первой лиге-2024/25. В 1-м туре нового сезона команда встретится с «Уралом».