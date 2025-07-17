«Шинник» арендовал у «Рубина» вратаря Исмагилова
Вратарь «Рубина» Артем Исмагилов на правах аренды перешел в «Шинник», сообщает пресс-служба ярославского клуба.
Арендное соглашение с 21-летним голкипером рассчитано на год.
В сезоне-2024/25 футболист на правах аренды играл за «Калугу». Он провел 17 матчей во второй лиге, пропустив 16 голов и 6 раз сыграв на ноль.
«Шинник» с 35 очками занял 14-е место в первой лиге-2024/25. В 1-м туре нового сезона команда встретится с «Уралом».
Источник: https://t.me/fc_shinnik/8116
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|0
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|6
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|0
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|2
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|6
|
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8
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|
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|0
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|1
|
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|8.08
|15:30
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|0 : 2
|8.08
|18:00
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|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
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|3 : 1
|9.08
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|- : -
|9.08
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
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|
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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