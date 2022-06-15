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Сегодня, 14:46

В «Зените» рассказали о сроке контракта с Бакаевым

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал детали контракта Зелимхана Бакаева.

«Срок контракта Бакаева? Три плюс один», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее, 15 июня, Медведев сообщил «СЭ», что клуб подписал контракт с 25-летним россиянином.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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Матео Кассьерра

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П
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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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