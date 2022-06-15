В «Зените» рассказали о сроке контракта с Бакаевым

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал детали контракта Зелимхана Бакаева.

«Срок контракта Бакаева? Три плюс один», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее, 15 июня, Медведев сообщил «СЭ», что клуб подписал контракт с 25-летним россиянином.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.