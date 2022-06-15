Стали известны соперники «Ростова» на летнем сборе

«Ростов» представил полное расписание контрольных матчей на сборе.

Команда сыграет с «Кубань Холдингом», «Факелом», «Краснодаром», «Кубанью» и «Форте».

Первый сбор пройдет на базе клуба в Ростове-на-Дону с 16 по 30 июня.

«Ростов» по итогам сезона-2021/22 занял девятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 30 матчах.