«Краснодар» сыграет контрольные матчи с «Ростовом» и «Форте» на втором сборе

«Краснодар» проведет контрольные матчи с «Ростовом» и таганрогским «Форте» на втором сборе.

Как сообщает пресс-служба краснодарского клуба, 28 июня команда в Краснодаре сыграет с «Ростовом», 3 июля также дома примут «Форте», а 10 июля в гостях вновь встретятся с «Ростовом».

Обе встречи в Краснодаре пройдут в закрытом режиме. Время начала игр будет определено позднее.

В прошедшем сезоне «Краснодар» занял четвертое место в Российской премьер-лиге, набрав 50 очков в 30 матчах.