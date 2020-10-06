В «Зените» отреагировали на сообщение о возвращении Денисова в клуб в качестве тренера
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о вхождении бывшего игрока команды Игоря Денисова в тренерский штаб академии клуба.
«Я искал Игоря Денисова только для того, чтобы предложить ему принять участие в нашем ветеранском матче, — цитирует Медведева «Чемпионат.com». — Найти я его не смог, поэтому комментариев у меня нет».
Игорь Денисов завершил карьеру в мае 2019 года. 36-летний экс-футболист ранее выступал за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив». Четырехкратный чемпион России, выигрывал Кубок России, дважды — Суперкубок страны. Победитель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4154001-v-zenite-otreagirovali-na-sluhi-o-vhozhdenii-igorja-denisova-v-trenerskij-shtab-semaka.html