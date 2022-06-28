Мостовой — об Оздоеве в клубе из Саудовской Аравии: «Если получится, пусть едет. Сейчас мир держится на деньгах»
Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой посоветовал Магомеду Оздоеву согласиться на предложение «Аль-Хиляля».
Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии готов предложить 29-летнему россиянину выгодный контракт.
«Когда мы говорим про Саудовскую Аравию или похожую страну, то тут прежде всего деньги. Шаг назад в плане футбола — да. Но что с этого шага назад в плане футбола? Если уедет, то заработает гораздо больше. Он в России в последнее время не играл: то травма, то еще что-то.
С точки зрения ситуации он правильно делает. Если получится, то пускай едет. Сейчас мир держится на деньгах. Спортивные амбиции? Амбиции были в наше время. Сейчас на первом месте контракты. Может быть, правильно, что так делается. Без денег ты никто и никуда», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.
В данный момент Оздоев является свободным агентом. Предыдущим клубом полузащитника был «Зенит», за который он выступал с февраля 2018 по май 2022 года.
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|Зенит
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -