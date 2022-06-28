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Мостовой — об Оздоеве в клубе из Саудовской Аравии: «Если получится, пусть едет. Сейчас мир держится на деньгах»

Мостовой посоветовал Оздоеву согласиться на переход в клуб из Саудовской Аравии
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой посоветовал Магомеду Оздоеву согласиться на предложение «Аль-Хиляля».

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии готов предложить 29-летнему россиянину выгодный контракт.

«Когда мы говорим про Саудовскую Аравию или похожую страну, то тут прежде всего деньги. Шаг назад в плане футбола — да. Но что с этого шага назад в плане футбола? Если уедет, то заработает гораздо больше. Он в России в последнее время не играл: то травма, то еще что-то.
С точки зрения ситуации он правильно делает. Если получится, то пускай едет. Сейчас мир держится на деньгах. Спортивные амбиции? Амбиции были в наше время. Сейчас на первом месте контракты. Может быть, правильно, что так делается. Без денег ты никто и никуда», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

В данный момент Оздоев является свободным агентом. Предыдущим клубом полузащитника был «Зенит», за который он выступал с февраля 2018 по май 2022 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4739447-puskaj-edet-mir-derzhitsya-na-dengah-mostovoj-ob-ozdoeve-v-klube-saudovskoj-aravii.html

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