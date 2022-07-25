В «Зените опровергли информацию об интересе к двум бразильским защитникам

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об интересе к двум бразильскими центральными защитниками — Глобером из чемпионата ОАЭ и Дорией из чемпионата Мексики.

«Это неправда», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе питерского клуба к защитнику мексиканского «Сантоса Лагуна» Матеусу Дории и защитника «Аль-Насра» из ОАЭ Глобера.