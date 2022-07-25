Известный российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на несогласованный отъезд защитника Гильермо Варелы из «Динамо».

«Могу такое оценивать только как дезертирство. Пока не особо понятно то, куда Варела в итоге делся. А вдруг парень пошел на свидание и «застрял» у какой-то дамы? Интересы команды выше личных интересов игрока, тренера и любого руководителя. Надо воспитывать футболистов в таком духе. В СССР были начальники по учебно-воспитательной работе. Понятно, что к ним было много замечаний, так как было много формализма, но суть ведь правильная.

Часто мы видим то, как игроки целуют эмблему — это символ преданности клубу. Пока есть контракт — надо свои обязанности выполнять. Накануне матча сбежать... Думаю, что таких моментов может быть много. Скажи ты честно, что не хочешь выходить на поле до тех пор, пока тебе не улучшат контракт. Будь честным перед самим собой и перед партнерами. Надо открыто себя вести. Если бы я был бы главным тренером московского «Динамо», то посоветовал бы не переподписывать контракт с Варелой. Такой игрок моей команде был бы не очень нужен», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

По информации «СЭ», защитник Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

В понедельник он вернулся на базу «Динамо» в Новогорске, чтобы собрать вещи и улететь в Бразилию.