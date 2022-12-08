В «Зените» опровергли информацию о выкупе Алипа у «Кайрата»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» опроверг информацию о выкупе защитника Нуралы Алипа у «Кайрата».

«Зенит» не выкупил Алипа у «Кайрата», — сказал Медведев «СЭ».

8 декабря Telegram-канал СпортРадар.kz сообщил о выкупе футболиста и подписании им контракта с клубом по схеме «3+1».

В этом сезоне 22-летний Алип провел за «Зенит» 8 матчей и не отметился результативными действиями.