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Сегодня, 15:08

Промес со своей семьей посетил Международный турнир по спортивной гимнастике

Сергей Разин
корреспондент
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Ангелина Мельникова и Квинси Промес со своими дочерьми.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес со своей семьей посетил Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина.

Дочери хавбека встретились с олимпийской чемпионкой Ангелиной Мельниковой, которая выиграла финал многоборья у женщин, опередив Викторию Листунову и Елизавета Пулукчу. На память Промес и Мельникова вместе сфотографировались с шарфом «Спартака».

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова пригласила на&nbsp;турнир нападающего &laquo;Спартака&raquo; Квинси Промеса с&nbsp;детьми.
Источник: https://spartak.com/news/2022-12-08-kvinsi_promes_s_semyey_uvidel_novuyu_pobedu_gimnastki_angeliny_melnikovoy/
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Ангелина Мельникова
3
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Локомотив

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Илья Кутепов

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