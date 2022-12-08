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Смордская отреагировала на информацию о том, что со следующего сезона в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о том, что со следующего сезона в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров.

«Мое категоричное мнение: «Не надо ужесточать лимит на легионеров! Оставьте его уже в покое!» Никто к нам не едет, и угроз никаких нет. Этим людям, что, нечем заняться что ли?

Я вообще их не понимаю. Недавно был введен новый лимит, а эти... Вообще покоя не дают», — цитирует Смордскую Sport24.

В данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно могут находиться только 8 легионеров.

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-08-smorodskaya-ostavte-limit-na-legionerov-uzhe-v-pokoye-nechem-zanyatsya-chtoli
Ольга Смородская
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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