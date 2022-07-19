В «Зените» опровергли информацию о том, что Мантуан отказался подписывать контракт с клубом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что полузащитник Густаво Мантуан отказался подписывать контракт с клубом.

«Действительно ли Мантуан отказался подписывать контракт? Нет. Он проходит дополнительное обследование», — сказал Медведев «СЭ».

Мантуан должен перейти в «Зенит» на правах аренды в рамках двусторонней сделки с бразильским «Коринтиансом».

Клуб из Санкт-Петербурга уже пополнил вратарь Иван Куарежма, в то время как форвард российской команды Юри Алберто перешел в «Коринтианс» на правах аренды.