Президент РФС Дюков приехал на похороны Георгия Ярцева

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков почтил память бывшего главного тренера сборной России Георгия Ярцева.

Дюков посетил отпевание Ярцева, которое состоялось в Храме Воскресения Христова в Сокольниках, сообщает корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

Ярцев скончался в пятницу, 15 июля в возрасте 74 лет.

Ярцев в разные годы был главным тренером московских «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». Со «Спартаком» в 1996 году он выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России по футболу.

Во время карьеры футболиста Ярцев был нападающим. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР 1978 года, а в 1979 году стал чемпионом вместе со «Спартаком».