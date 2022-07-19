Даниил Денисов: «Спартак» - самый популярный клуб в России, в Питере тоже много спартаковских фанатов»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов заявил, что считает свой клуб самым популярным в стране.

«Для меня «Спартак» всегда был самым великим клубом. Не зря эта команда является самой популярной в России. Знаю, что и в Питере много спартаковских болельщиков.

Мне всегда нравилась целостная команда. Я не так часто выделял кого-то конкретного. Если брать чемпионский сезон «Спартака» 5 лет назад, то мне нравилась команда. Как и раньше, играли Аленичев, Титов, Тихонов, но мне нравилась команда», - сказал Денисов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

Денисов – уроженец Санкт-Петербурга, до июля 2019 года он тренировался в академии «Зенита», после чего перешел в «Спартак». В сезоне-2022/23 19-летний россиянин принял участие в 2 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.

Ранее Денисов поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.