Даниил Денисов: «Спартак» - самый популярный клуб в России, в Питере тоже много спартаковских фанатов»
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов заявил, что считает свой клуб самым популярным в стране.
«Для меня «Спартак» всегда был самым великим клубом. Не зря эта команда является самой популярной в России. Знаю, что и в Питере много спартаковских болельщиков.
Мне всегда нравилась целостная команда. Я не так часто выделял кого-то конкретного. Если брать чемпионский сезон «Спартака» 5 лет назад, то мне нравилась команда. Как и раньше, играли Аленичев, Титов, Тихонов, но мне нравилась команда», - сказал Денисов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».
Денисов – уроженец Санкт-Петербурга, до июля 2019 года он тренировался в академии «Зенита», после чего перешел в «Спартак». В сезоне-2022/23 19-летний россиянин принял участие в 2 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.
Ранее Денисов поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1