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Даниил Денисов: «Спартак» - самый популярный клуб в России, в Питере тоже много спартаковских фанатов»

Полузащитник «Спартака» Денисов назвал свою команду самой популярной в России
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов заявил, что считает свой клуб самым популярным в стране.

«Для меня «Спартак» всегда был самым великим клубом. Не зря эта команда является самой популярной в России. Знаю, что и в Питере много спартаковских болельщиков.
Мне всегда нравилась целостная команда. Я не так часто выделял кого-то конкретного. Если брать чемпионский сезон «Спартака» 5 лет назад, то мне нравилась команда. Как и раньше, играли Аленичев, Титов, Тихонов, но мне нравилась команда», - сказал Денисов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

Денисов – уроженец Санкт-Петербурга, до июля 2019 года он тренировался в академии «Зенита», после чего перешел в «Спартак». В сезоне-2022/23 19-летний россиянин принял участие в 2 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.

Ранее Денисов поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

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