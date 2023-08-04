В «Вольфсбурге» опровергли интерес к Тикнизяну

Спортивный директор «Вольфсбурга» Себастьян Шиндзелорц в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Интерес к Тикнизяну? Его профиля даже нет у нас на столе», — сказал Шиндзелорц «СЭ».

О попадании Тикнизяна в сферу интересов «Вольфсбурга» сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Ранее издание Metaratings.ru писало, что «Вольфсбург» не готов платить за игрока больше 3 миллионов евро.