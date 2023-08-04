Полузащитник «Урала» Железнов считает Иванова хорошим президентом по меркам РЛП
Полузащитник «Урала» Юрий Железнов рассказал, как ведет себя с командой президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
— Викторович — вообще топ, классный президент. Всегда поможет, подскажет. Очень любит шутки. Умеет создать правильную атмосферу. Честный, открытый. По меркам РПЛ он крутой президент.
— Никогда в баню не звал с собой?
— Неа, не было такого.
— Он на каждой тренировке «Урала» присутствует?
— Наверное, не на каждой. Но всегда, когда приезжает на тренировку, пошутит и уйдет. Разряжает атмосферу. Плюс он же вообще спортик. В зале с нами часто тренируется.
— Он может «напихать» кому-то из футболистов?
— Да, может. Но это всеми воспринимается нормально. Всегда все по делу, — цитирует Железнова «РБ Спорт».
После двух туров РПЛ «Урал» набрал 4 очка и расположился на 7-й строчке. 5 августа клуб встретистя с «Оренбургом» в пятом туре чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0