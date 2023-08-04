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Сегодня, 11:32

Полузащитник «Урала» Железнов считает Иванова хорошим президентом по меркам РЛП

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Урала» Юрий Железнов рассказал, как ведет себя с командой президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

— Викторович — вообще топ, классный президент. Всегда поможет, подскажет. Очень любит шутки. Умеет создать правильную атмосферу. Честный, открытый. По меркам РПЛ он крутой президент.

— Никогда в баню не звал с собой?

— Неа, не было такого.

— Он на каждой тренировке «Урала» присутствует?

— Наверное, не на каждой. Но всегда, когда приезжает на тренировку, пошутит и уйдет. Разряжает атмосферу. Плюс он же вообще спортик. В зале с нами часто тренируется.

— Он может «напихать» кому-то из футболистов?

— Да, может. Но это всеми воспринимается нормально. Всегда все по делу, — цитирует Железнова «РБ Спорт».

После двух туров РПЛ «Урал» набрал 4 очка и расположился на 7-й строчке. 5 августа клуб встретистя с «Оренбургом» в пятом туре чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-urala-zheleznov-po-merkam-rpl-ivanov-krutoj-prezident/
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
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Зенит – Динамо
 - : -
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 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
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Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
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Лукас Вера

Оренбург

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Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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