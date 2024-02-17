В «Витории Гимарайнш» заявили, что не ведут переговоры с ЦСКА по защитнику Фернандешу

Спортивный директор «Витории Гимарайнш» Рожерио Матиас в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Жорже Фернандеша в ЦСКА.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе 26-летнего португальца в московский клуб.

«Мы ничего не знаем о возможном переходе защитника. В клуб не поступало официального предложения ЦСКА по Жорже Фернандешу», — сказал Матиас «СЭ».

Фернандеш в этом сезоне провел 27 матчей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermerkt оценивает стоимость игрока в 1,6 миллиона евро. Контракт португальского защитника с «Виторией Гимарайнш» действует до лета 2025 года.

После 18 туров ЦСКА набрал 28 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.