Семак рассказал о состоянии игроков «Зенита» перед заключительным сбором

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал старт заключительного тренировочного сбора команды.

Третий зимний сбор «Зенита» проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 28 февраля.

«Ребята перезарядились, это самое главное. До возобновления чемпионата осталось всего две недели — каждый понимает, что нужно делать. Все готовы к тому, чтобы провести заключительный сбор в хорошем настроении», — цитирует Семака официальный сайт клуба.

Ранее «Зенит» во время второго тренировочного сбора в Дохе (Катар) стал победителем Кубка равноправия. Сине-бело-голубые обыграли катарский «Аль-Духаиль» (2:0), китайский «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого (6:0) и «Сантос» (4:1).