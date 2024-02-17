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17 февраля, 18:12

Селюк о приговоре Промеса: «Не хотелось бы, чтобы Россия рассматривалась, как убежище для тех, кто избегает тюремного наказания»

Алина Савинова
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Российский агент Дмитрий Селюк предложил РФС запретить игрокам с судимостью в любой степени выступать в РПЛ.

«РФС должны в регламент внести пункт, не важно Промес это или нет, находящимся под арестом футболисты не имею права играть в чемпионате России. Считаю, что это было бы правильным. Сейчас задержали гражданина Германии с каким-то конфетками с каннабисом, баскетболистке дали девять лет. А тут нож воткнул в ногу и нормально все. Дело не в этом. Может действительно его оговорили, это бывает. Действительно, возможно, он не причастен. Не хотелось бы, чтобы Россия рассматривалась, как убежище для всех, кто избегает тюремного наказания», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Квинси Промеса, выступающего за «Спартак», к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В июне 2023 года футболист был приговорен судом Амстердама к 1,5 года тюрьмы за нанесение ножевого ранения своему двоюродному брату в 2020 году во время ссоры.

Источник: Vprognoze.ru
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Селюк
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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