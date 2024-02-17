Селюк о приговоре Промеса: «Не хотелось бы, чтобы Россия рассматривалась, как убежище для тех, кто избегает тюремного наказания»

Российский агент Дмитрий Селюк предложил РФС запретить игрокам с судимостью в любой степени выступать в РПЛ.

«РФС должны в регламент внести пункт, не важно Промес это или нет, находящимся под арестом футболисты не имею права играть в чемпионате России. Считаю, что это было бы правильным. Сейчас задержали гражданина Германии с каким-то конфетками с каннабисом, баскетболистке дали девять лет. А тут нож воткнул в ногу и нормально все. Дело не в этом. Может действительно его оговорили, это бывает. Действительно, возможно, он не причастен. Не хотелось бы, чтобы Россия рассматривалась, как убежище для всех, кто избегает тюремного наказания», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Квинси Промеса, выступающего за «Спартак», к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В июне 2023 года футболист был приговорен судом Амстердама к 1,5 года тюрьмы за нанесение ножевого ранения своему двоюродному брату в 2020 году во время ссоры.