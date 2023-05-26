В «Вероне» заявили, что «Краснодар» не связывался с клубом насчет Гюнтера

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку отреагировал на информацию о том, что футболист команды Корай Гюнтер предстоящим летом может перейти в «Краснодар».

«Гюнтер может перейти в «Краснодар»? Мы не получали никакого предложения и не ведем переговоры. С нами никто из клуба не связывался», — приводит слова Марокку Sport24.

Ранее агент Эрсин Акан рассказал «СЭ» о возможном продолжении карьеры Гюнтера в РПЛ.

На данный момент 28-летний футболист выступает на правах аренды за «Сампдорию».

В текущем сезоне Гюнтер провел 22 матча в серии А, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.