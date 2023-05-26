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Сегодня, 19:27

В «Вероне» заявили, что «Краснодар» не связывался с клубом насчет Гюнтера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку отреагировал на информацию о том, что футболист команды Корай Гюнтер предстоящим летом может перейти в «Краснодар».

«Гюнтер может перейти в «Краснодар»? Мы не получали никакого предложения и не ведем переговоры. С нами никто из клуба не связывался», — приводит слова Марокку Sport24.

Ранее агент Эрсин Акан рассказал «СЭ» о возможном продолжении карьеры Гюнтера в РПЛ.

На данный момент 28-летний футболист выступает на правах аренды за «Сампдорию».

В текущем сезоне Гюнтер провел 22 матча в серии А, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-26-sportivnyy-direktor-verony-nikto-iz-krasnodara-ne-svyazyvalsya-s-nami-naschet-gyuntera
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
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 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
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