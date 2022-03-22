В «Урале» рассказали, сможет ли клуб доиграть сезон до конца

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб доиграет сезон до конца.

«Кончено, доиграем! «Урал» точно доиграет сезон до конца. Но я отвечаю за свой клуб», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что некоторые команды могут не доиграть текущий сезон в чемпионате России.

Во вторник, 22 марта, в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ, где они проголосовали за увеличение числа команд со следующего сезона. Решение об увеличении количества участников в РПЛ и другие инициативы общего собрания клубов лиги должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится завтра, 23 марта.

«Урал» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в 22 матчах.