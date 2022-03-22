Алексей Березуцкий об уходе Аксенова из «Текстильщика»: «За него говорят результаты молодежной команды ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Андрея Аксенова из ивановского «Текстильщика».

«Да, я знаю, что Андрей ушел из «Текстильщика». Жалко, что так в итоге получилось. Но мне удалось посмотреть пару их матчей. Согласен, что результаты оставляли желать лучшего, но могу сказать, что именно игра команды при Аксенове улучшилась. Надеюсь, этот не самый удачный период не сломает Андрея Евгеньевича, а только закалит. Аксенов — хороший специалист, за него говорят результаты молодежной команды ЦСКА, которая при нем дважды становилась победителем российского первенства», — сказал Березуцкий «СЭ».

Аксенов был главным тренером клуба с октября 2021 года.