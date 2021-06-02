«Уфа» проведет товарищеский матч с «Велесом» на сборах
11:33
«Уфа» объявила о проведении контрольного матча с «Велесом» в рамках предсезонных сборов.
«Определился первый соперник «Уфы» в контрольном матче на сборе. 12 июня сыграем с «Велесом», — говорится в публикации уфимцев в Twitter.
Определился первый соперник ФК «Уфа» в контрольном матче на сборе ??— ФК УФА (@UfaFc) June 2, 2021
12 июня сыграем с «Велесом» ?
Подробнее о времени начала матча расскажем позже ? pic.twitter.com/AhfQXv9sIn
«Уфа» проведет первый сбор в рамках предсезонной подготовки в Строгино с 7 по 19 июня.
В сезоне-2020/21 команда заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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