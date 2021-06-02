«Уфа» проведет товарищеский матч с «Велесом» на сборах

«Уфа» объявила о проведении контрольного матча с «Велесом» в рамках предсезонных сборов.

«Определился первый соперник «Уфы» в контрольном матче на сборе. 12 июня сыграем с «Велесом», — говорится в публикации уфимцев в Twitter.

Определился первый соперник ФК «Уфа» в контрольном матче на сборе ??



12 июня сыграем с «Велесом» ?



Подробнее о времени начала матча расскажем позже ? pic.twitter.com/AhfQXv9sIn — ФК УФА (@UfaFc) June 2, 2021

«Уфа» проведет первый сбор в рамках предсезонной подготовки в Строгино с 7 по 19 июня.

В сезоне-2020/21 команда заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.