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«Уфа» проведет товарищеский матч с «Велесом» на сборах

11:33
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«Уфа» объявила о проведении контрольного матча с «Велесом» в рамках предсезонных сборов.

«Определился первый соперник «Уфы» в контрольном матче на сборе. 12 июня сыграем с «Велесом», — говорится в публикации уфимцев в Twitter.

«Уфа» проведет первый сбор в рамках предсезонной подготовки в Строгино с 7 по 19 июня.

В сезоне-2020/21 команда заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы