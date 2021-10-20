В «Уфе» сообщили, что Агаларов может пропустить игру с «Рубином»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» состояние нападающего команды Гамида Агаларова после травмы.

«Агаларов может пропустить матч с «Рубином». Но надеемся, что по срокам восстановления всё будет нормально», — сказал Газизов «СЭ».

17 октября в матче Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:1) 21-летний Агаларов забил гол на 9-й минуте встречи. Спустя 20 минут российский футболист был заменен из-за повреждения.

В нынешнем сезоне Агаларов забил 9 голов и отдал одну результативную передачу в 11 матчах в чемпионате России.

24 октября уфимцы проведут на своем поле матч 12-го тура РПЛ с «Рубином».