В «Уфе» сообщили, что Агаларов может пропустить игру с «Рубином»
14:17
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» состояние нападающего команды Гамида Агаларова после травмы.
«Агаларов может пропустить матч с «Рубином». Но надеемся, что по срокам восстановления всё будет нормально», — сказал Газизов «СЭ».
17 октября в матче Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:1) 21-летний Агаларов забил гол на 9-й минуте встречи. Спустя 20 минут российский футболист был заменен из-за повреждения.
В нынешнем сезоне Агаларов забил 9 голов и отдал одну результативную передачу в 11 матчах в чемпионате России.
24 октября уфимцы проведут на своем поле матч 12-го тура РПЛ с «Рубином».
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