Адвокат рассказал, мог ли возглавить «Зенит» в 2018 году
13:12
Экс-главный тренер «Зенита» Дик Адвокат на встрече с тренерами академии сине-бело-голубых поделился мнением о результатах клубов РПЛ в еврокубках.
74-летний нидерландский специалист также отреагировал на информацию о своей возможном возвращении в «Зенит» в 2018 году.
— В 2018 году была информация, что вы можете возглавить «Зенит». Это правда?
— Я слышал о таком в прессе, по телефону мне говорили, что, возможно, меня хотят пригласить обратно в «Зенит». Но это слухи, мне нечего не сказать.
— Вы почетный житель Санкт-Петербурга. Хоть раз воспользовались этой привилегией?
— Есть другие люди, которые говорят за меня. Большинство тех, кто меня окружает, и так знают, и говорят, что я Дик Адвокат.
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