Адвокат рассказал, мог ли возглавить «Зенит» в 2018 году

Экс-главный тренер «Зенита» Дик Адвокат на встрече с тренерами академии сине-бело-голубых поделился мнением о результатах клубов РПЛ в еврокубках.

74-летний нидерландский специалист также отреагировал на информацию о своей возможном возвращении в «Зенит» в 2018 году.

— В 2018 году была информация, что вы можете возглавить «Зенит». Это правда?

— Я слышал о таком в прессе, по телефону мне говорили, что, возможно, меня хотят пригласить обратно в «Зенит». Но это слухи, мне нечего не сказать.

— Вы почетный житель Санкт-Петербурга. Хоть раз воспользовались этой привилегией?

— Есть другие люди, которые говорят за меня. Большинство тех, кто меня окружает, и так знают, и говорят, что я Дик Адвокат.