В «Уфе» прокомментировали возможный трансфер Данченко в АЕК

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал «СЭ» информацию о том, что защитник Олег Данченко может перейти в греческий АЕК.

— У него аренда до конца сезона, — сказал Шайбеков «СЭ». — Разговоры об этом я уже читал, но ни от самого Олега, ни от «Рубина» ничего про АЕК не поступало.

Ранее Gazzetta.gr сообщала, что АЕК близок к соглашению насчет трансфера игрока.

26-летний Данченко выступает за «Уфу» на правах аренды из «Рубина» с августа 2020 года. На счету украинца 5 результативных передач в 16 матчах за команду из Башкортостана.

(Сергей Федоров)