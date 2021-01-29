В «Уфе» прокомментировали возможный трансфер Данченко в АЕК
11:44
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал «СЭ» информацию о том, что защитник Олег Данченко может перейти в греческий АЕК.
— У него аренда до конца сезона, — сказал Шайбеков «СЭ». — Разговоры об этом я уже читал, но ни от самого Олега, ни от «Рубина» ничего про АЕК не поступало.
Ранее Gazzetta.gr сообщала, что АЕК близок к соглашению насчет трансфера игрока.
26-летний Данченко выступает за «Уфу» на правах аренды из «Рубина» с августа 2020 года. На счету украинца 5 результативных передач в 16 матчах за команду из Башкортостана.
(Сергей Федоров)
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