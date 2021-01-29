«Ну и зачем вслух произносить?» Чердарцев выступил против англицизмов на телевидении

Известный комментатор Георгий Черданцев, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о недопустимых к употреблению в эфире «Матч ТВ» заимствованиях.

— Громкая тема последних дней — отказ на «Матч ТВ» от футбольных англицизмов. Вы уже решили, что будете говорить вместо слов ассист, хайлайты, шорт-лист, чемпионшип?

— А их и нет в моем лексиконе. Между прочим, список этот — предварительный, в стадии согласования, и никак не должен был попасть в открытый доступ. К сожалению, наши новые сотрудники пока не научились пользоваться конфиденциальной информацией. Но! Как дипломированный филолог должен сказать, что за речью нужно следить внимательно. За три часа, что мы с вами беседуем, я, кажется, ни одного англицизма не произнес. Как и матерных слов.

— Это правда.

— Тут услышал, как разговаривает мой 12-летний сын, играя с друзьями по интернету: «Все, парни, ливаем, ливаем...» Не сразу сообразил, что это от глагола «leave» — уходить. Вот такой жаргон. Отчасти сына могу понять. Русский язык — многосложный. Английский — компактнее, на нем проще и быстрее формулировать. Хотя и до абсурда доводить не стоит. Иначе придем к тому, что комментатор скажет в эфире: «Футболеры ливают в дрессинг рум».

— О, Господи.

— Я не ханжа. Но меня коробит проникновение мата во все сферы речи. То же самое с переизбытком англицизмов. Зачем засорять язык? В 1975 году во Франции даже приняли законодательный акт, запрещающий использование иностранных терминов или выражений, если существует французский эквивалент. Вместо компьютера там говорят «ordinateur». В русском такое вряд ли возможно.

— Почему?

— Больше подвержен влиянию разных языковых культур — в силу географического положения. Возьмем для примера слово ворота. Оно исконно русское. Перекладина — тоже. А штанга — заимствованное, причем не из английского, а из немецкого.

— Чувствуется, что говорим с дипломированным филологом.

— Сегодня в нашей стране, пожалуй, лишь две профессии связаны с живым языком, который в прямом эфире слушает гигантская аудитория. Это радиоведущий и спортивный комментатор. На них, как бы пафосно не звучало, ответственность за сохранение русского языка.

— Мы согласны.

— Разумеется, не надо впадать в идиотизм, искать синонимы словам футбол, хоккей, волейбол. Они уже неотъемлемая часть нашего языка. А есть словечки, которые коллеги используют ради выпендрежа. Чтобы блеснуть эрудированностью. Я вот не выношу, когда говорят бисиклета. Может, по-испански хорошо звучит. По-русски же лучше сказать — удар через себя. Или пивоте. Я-то в курсе, что это означает (полузащитник оборонительного плана — Прим. «СЭ»). Но слово гадкое, некрасивое, лично у меня ассоциируется с чем-то тошнотворным. Ну и зачем вслух произносить?

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

Видеоверсия интервью Георгия Черданцева — на YouTube-канале «СЭ»