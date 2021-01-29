Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» провело акцию в честь 77-летия снятия блокады Ленинграда

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опубликовало на своем YouTube-канале видео акции, проведенной в честь 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

Акция проходила у Малой спортивной арены «Петровский» 27 января. Болельщики возложили цветы к мемориалу, возложенному у арены. Мероприятие завершилось запуском сигнальных ракет и яркой световой инсталляцией.

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня.