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В «Уфе» нет решения по трансферу Урунова в «Спартак»

09:47
Остон Урунов. Фото ФК «Уфа»
Остон Урунов. Фото ФК «Уфа»
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Председатель попечительского совета «Уфу» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «СЭ» информацию о скором переходе 19-летнего полузащитника Остона Урунова в «Спартак».

— По Урунову пока нет окончательного решения, идет обсуждение условий, — заявил он «СЭ». — Спрос на Остуна есть. Мы смотрим, какое предложение будет выгоднее для нашего клуба.

За уфимский клуб Урунов провел 10 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями. (Севастиан Терлецкий)

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