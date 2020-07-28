В «Уфе» нет решения по трансферу Урунова в «Спартак»

Председатель попечительского совета «Уфу» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «СЭ» информацию о скором переходе 19-летнего полузащитника Остона Урунова в «Спартак».

— По Урунову пока нет окончательного решения, идет обсуждение условий, — заявил он «СЭ». — Спрос на Остуна есть. Мы смотрим, какое предложение будет выгоднее для нашего клуба.

За уфимский клуб Урунов провел 10 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями. (Севастиан Терлецкий)