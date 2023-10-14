В УЕФА заявили, что отстранение российских клубов не влияет на присутствии российских чиновников в организации

В УЕФА ответили на вопрос, как решение об отстранении российских команд повлияло на присутствие в организации чиновников из России.

В организации отметили, что ситуация не затрагивает российских должностных лиц в исполкоме, комитетах и комиссиях УЕФА.

«Обращаем ваше внимание, что УЕФА все еще оценивает развитие ситуации с фактической и юридической точки зрения, и в этом смысле исполнительный комитет УЕФА может созывать внеочередные заседания, когда это необходимо, для принятия дальнейших решений и принимать дополнительные решения, если сочтет это необходимым», — приводит слова представителя организации Sport.pl.

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года.

17 сентября 2023-го президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.