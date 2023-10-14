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Сегодня, 11:31

Камоцци считает, что Абаскаль не подходит для работы в «Спартаке»

Руслан Минаев
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что Гильермо Абаскаль не подходит для работы в клубе.

«Спартаку» нужен другой тренер. Надеюсь, что придет человек, который понимает, что значит руководить таким большим клубом, как «Спартак». Это не для всех», — цитирует Камоцци РИА «Новости Спорт».

«Спартак» проиграл два из трех последних матча — 0:4 «Крыльям Советов» в РПЛ и 0:3 «Динамо» в FONBET Кубке России. В 11-м туре чемпионата команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2).

На данный момент красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея 17 очков.

 

Источник: РИА
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Франко Камоцци
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Пари Нижний Новгород

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