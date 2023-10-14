Камоцци считает, что Абаскаль не подходит для работы в «Спартаке»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что Гильермо Абаскаль не подходит для работы в клубе.

«Спартаку» нужен другой тренер. Надеюсь, что придет человек, который понимает, что значит руководить таким большим клубом, как «Спартак». Это не для всех», — цитирует Камоцци РИА «Новости Спорт».

«Спартак» проиграл два из трех последних матча — 0:4 «Крыльям Советов» в РПЛ и 0:3 «Динамо» в FONBET Кубке России. В 11-м туре чемпионата команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2).

На данный момент красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея 17 очков.