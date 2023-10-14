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Сегодня, 11:18

Роша: «ЦСКА — из ряда вон выходящий клуб, тут все великолепно!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что ему очень нравится база армейцев в Ватутинках.

«Лучшее, что есть на базе ЦСКА в Ватутинках? Не хочу отмечать что-то одно, скажу, что это вся база. Мне все там очень нравится! ЦСКА — из ряда вон выходящий клуб, это огромная структура. С первого дня рад и счастлив тому, что увидел. Меня приняла команда, тут отличный тренерский штаб и переводчик Макс. Могу сказать точно: в ЦСКА все великолепно!» — приводит слова Роши Sport24.

28-летний бразилиц стал игроком ЦСКА в сентябре 2022 года. Он перешел из португальского «Портимоненсе» за 2 миллиона евро, подписав контракт с армейцами до окончания сезона-2024/25 с опцией продления еще на один год.

В текущем сезоне РПЛ Роша сыграл за ЦСКА 9 матчей и отдал одну голевую передачу. Также защитник принял участие в четырех играх FONBET Кубка России.

ЦСКА на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 11 турах. Такое же количество очков у «Спартака», «Динамо» и «Пари НН». Следующий матч красно-синие проведут 21 октября на выезде против «Рубина».

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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