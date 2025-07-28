Талалаев — о Заболотном: «Звал его в «Балтику», «Химки» и «Ахмат»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» поделился мнением об игре нападающего Антона Заболотного за «Спартак».

— Вопрос про Антона Заболотного. Он стал уже каким-то мемом в спартаковской среде. Многие изначально не поняли, зачем красно-белые приобрели этого нападающего. А уж после раннего удаления... Это правда, что летом вы хотели видеть Заболотного в «Балтике»?

— Мне не нравится посыл в вашем вопросе. Почему «мем»? Для меня Антон Заболотный — хороший футболист. При чем тут «мем в «Спартаке»? Он, кстати, вышел одним из самых заряженных на игру в составе красно-белых. Это было сразу видно.

Так получилось, что заряженность сыграла против него. На самом деле эпизод смотрелся страшно. Просто Бевеев немного выкрутился. Если бы он остался в том же положении в момент контакта, то нога сложилась бы не в сторону, а назад. Степень повреждения была бы гораздо серьезнее. Мы и так вынуждены были его заменить, и сейчас он проходит обследование. Вот это тяжело. Пацаны месяц готовились, а потом в одной конкретной игре выбывают... У нас уже в лазарете Пряхин, Мендель. Теперь Бевей под вопросом. Но, повторюсь, слава богу, у Мингияна хорошая координация. Он успел, что называется, крутануться. Нога пошла не назад, а в сторону.

— Так вы хотели пригласить Заболотного в «Балтику»?

— Не только в «Балтику». Ранее я звал его в «Химки», в «Ахмат». Мне нравятся большие нападающие. Они создают дополнительное преимущество, когда нужно дожимать соперников. Поэтому хочу пожелать удачи и Антону, и «Спартаку» в дальнейшем.

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