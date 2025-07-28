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Талалаев — о Заболотном: «Звал его в «Балтику», «Химки» и «Ахмат»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» поделился мнением об игре нападающего Антона Заболотного за «Спартак».

— Вопрос про Антона Заболотного. Он стал уже каким-то мемом в спартаковской среде. Многие изначально не поняли, зачем красно-белые приобрели этого нападающего. А уж после раннего удаления... Это правда, что летом вы хотели видеть Заболотного в «Балтике»?

— Мне не нравится посыл в вашем вопросе. Почему «мем»? Для меня Антон Заболотный — хороший футболист. При чем тут «мем в «Спартаке»? Он, кстати, вышел одним из самых заряженных на игру в составе красно-белых. Это было сразу видно.

Так получилось, что заряженность сыграла против него. На самом деле эпизод смотрелся страшно. Просто Бевеев немного выкрутился. Если бы он остался в том же положении в момент контакта, то нога сложилась бы не в сторону, а назад. Степень повреждения была бы гораздо серьезнее. Мы и так вынуждены были его заменить, и сейчас он проходит обследование. Вот это тяжело. Пацаны месяц готовились, а потом в одной конкретной игре выбывают... У нас уже в лазарете Пряхин, Мендель. Теперь Бевей под вопросом. Но, повторюсь, слава богу, у Мингияна хорошая координация. Он успел, что называется, крутануться. Нога пошла не назад, а в сторону.

— Так вы хотели пригласить Заболотного в «Балтику»?

— Не только в «Балтику». Ранее я звал его в «Химки», в «Ахмат». Мне нравятся большие нападающие. Они создают дополнительное преимущество, когда нужно дожимать соперников. Поэтому хочу пожелать удачи и Антону, и «Спартаку» в дальнейшем.

Андрей Талалаев.«Не нравится, что Заболотного называют мемом. Он был одним из самых заряженных в «Спартаке». Талалаев — о победе «Балтики»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

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Андрей Талалаев
Антон Заболотный
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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