В трансляцию матча «Динамо» — «Ростов» попал диалог судей перед спорным пенальти
11:44
В трансляцию матча 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» (2:1) попал диалог главного судьи Василия Казарцева с ассистентами во время просмотра видеоповтора перед назначением пенальти в ворота гостей.
Казарцев сказал, что считает действия 17-го номера неосторожными. По его словам, это нарушение, которое заслуживает назначение 11-метрового удара.
Напомним, поводом для назначения пенальти послужило действие полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна против нападающего «Динамо» Максимилиана Филиппа.
Что говорил Казарцев во время видеопросмотра VAR перед назначением пенальти в ворота Ростова в матче Динамо-Ростов pic.twitter.com/JEjTBA8AP5— Александр (@optaluna) November 23, 2019
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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