В трансляцию матча 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» (2:1) попал диалог главного судьи Василия Казарцева с ассистентами во время просмотра видеоповтора перед назначением пенальти в ворота гостей.

Казарцев сказал, что считает действия 17-го номера неосторожными. По его словам, это нарушение, которое заслуживает назначение 11-метрового удара.

Напомним, поводом для назначения пенальти послужило действие полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна против нападающего «Динамо» Максимилиана Филиппа.