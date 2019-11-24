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В трансляцию матча «Динамо» — «Ростов» попал диалог судей перед спорным пенальти

11:44
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В трансляцию матча 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» (2:1) попал диалог главного судьи Василия Казарцева с ассистентами во время просмотра видеоповтора перед назначением пенальти в ворота гостей.

Казарцев сказал, что считает действия 17-го номера неосторожными. По его словам, это нарушение, которое заслуживает назначение 11-метрового удара.

Напомним, поводом для назначения пенальти послужило действие полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна против нападающего «Динамо» Максимилиана Филиппа.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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