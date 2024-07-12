В «Торпедо» рассказали о ходе переговоров со «Спартаком» по аренде Зорина
Президент «Торпедо» Александр Волнушкин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах со «Спартаком» по возможной аренде полузащитника красно-белых Даниила Зорина.
«Мы достаточно длительное время находимся со «Спартаком» в диалоге. Мы и зимой хотели Даню забрать. «Спартак» примет решение, будет ли он получать игровое время с основой, либо будет получать у нас или в каком-то другом клубе. Надеюсь, что у нас», — сказал Волнушкин «СЭ».
Зорин является воспитанником «Спартака». Полузащитник провел за красно-белых 6 матчей, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
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|Оренбург
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|0
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|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
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|0
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14
|Химки
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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