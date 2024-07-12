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Сегодня, 17:21

В «Торпедо» рассказали о ходе переговоров со «Спартаком» по аренде Зорина

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах со «Спартаком» по возможной аренде полузащитника красно-белых Даниила Зорина.

«Мы достаточно длительное время находимся со «Спартаком» в диалоге. Мы и зимой хотели Даню забрать. «Спартак» примет решение, будет ли он получать игровое время с основой, либо будет получать у нас или в каком-то другом клубе. Надеюсь, что у нас», — сказал Волнушкин «СЭ».

Зорин является воспитанником «Спартака». Полузащитник провел за красно-белых 6 матчей, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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