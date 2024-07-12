Ташуев: «Хочется увидеть расцвет Пиняева в новом сезоне»
Российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Сергее Пиняеве.
«Карьера Пиняева развивается постепенно, но не стремительно. Может, в этом даже можно найти свои плюсы. Понятно, что парень талантливый, и от него ждут особенной игры. Пока не всегда удается держать стабильно высокий уровень, Сергею в этом плане еще нужно прибавлять. Хочется увидеть расцвет Пиняева в новом сезоне», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».
В прошлом сезоне 19-летний Пиняев сыграл 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Он выступает за железнодорожников с 2023 года.
Источник: РБ Спорт
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