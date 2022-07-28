Марадишвили: «Никогда не перейду в «Спартак». Это самый принципиальный соперник!»

Марадишвили заявил, что никогда не перейдет в «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» заявил, что никогда не перейдет в «Спартак».

— Летом «Локомотив» покинул Мачей Рыбус. Удивился, что он ушел в «Спартак»?

— Это его выбор. Его отношение. Не хочу комментировать.

— Можешь ли ты себя представить в футболке «Спартака»?

— Нет, никогда. Это самый принципиальный соперник. Тем более я играл в ЦСКА. И «Локомотив» такой же принципиальный соперник для красно-белых. В «Спартак» я не перейду.