Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:50

Марадишвили: «Никогда не перейду в «Спартак». Это самый принципиальный соперник!»

Марадишвили заявил, что никогда не перейдет в «Спартак»
Антон Иванов
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в
Константин Марадишвили.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» заявил, что никогда не перейдет в «Спартак».

— Летом «Локомотив» покинул Мачей Рыбус. Удивился, что он ушел в «Спартак»?

— Это его выбор. Его отношение. Не хочу комментировать.

— Можешь ли ты себя представить в футболке «Спартака»?

— Нет, никогда. Это самый принципиальный соперник. Тем более я играл в ЦСКА. И «Локомотив» такой же принципиальный соперник для красно-белых. В «Спартак» я не перейду.

Константин Марадишвили после гола в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник!» Интервью Марадишвили
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Константин Марадишвили
15
9
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вред гречневой крупы — кому нельзя есть гречку?
Обнуление «Спартака». Как изменится бюджет, трансферы и имидж клуба, если Федун отдаст власть
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
ЦСКА подписывает двух новичков, Бека-Бека уходит в «Ниццу», Суарес определился с новым клубом
«Ницца» подпишет контракт с Бека-Бека на 5 лет
Марадишвили — о судействе в РПЛ: «Иногда чуть-чуть страдаем. Но мы должны сами всех переезжать»
Филимонов за бутылку водки, смертельное байк-шоу, первый гол Аршавина. Как «Факел» играл в высшей лиге
Марадишвили — о голе через себя: «Такого в карьере может больше и не быть... Полночи не спал после него»
«Никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник!» Интервью Марадишвили
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марадишвили заявил, что «Локомотив» может конкурировать с «Зенитом» за первые места

В «Торпедо» рассказали, когда Кутепов сможет дебютировать за клуб
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости