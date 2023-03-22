В «Торпедо» прокомментировали отставку Талалаева с поста главного тренера

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал отставку Андрея Талалаева с поста главного тренера команды.

В среду, 22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом по обоюдному согласию сторон.

«Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», — приводит пресс-служба автозаводцев слова Савина.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.