В «Тамбове» рассказали подробности о состоянии госпитализированного Ярцева

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» состояние здоровья вице-президента клуба Георгия Ярцева. Сегодня стало известно, что 72-летнего специалиста госпитализировали с подозрением на пневмонию.

— Он начал кашлять, температуры не было — просто кашель был, — заявил Худяков «СЭ». — Решили не рисковать, возраст все-таки серьезный — 72 года. Он сейчас в Москве под присмотром хороших специалистов. Я с ним каждый день на связи, состояние у него нормальное, стабильное. Ковид пока не подтвержден — просто пневмония. Завтра будет более точная информация. Если Георгию Александровичу потребуется какая-то помощь, конечно, мы будем помогать. (Константин Колмаков)