«Спартак» сообщил о госпитализации Ярцева

«Спартак» в соцсетях сообщил, что бывший главный тренер клуба Георгий Ярцев госпитализирован с подозрением на пневмонию.

«Желаем Георгию Александровичу здоровья и скорейшего возвращения к работе», — подписала пост пресс-служба клуба.

72-летний вице-президент «Тамбова» известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив». Кроме сборной и красно-белых возглавлял «Ротор», московские «Динамо» и «Торпедо».

В составе «Спартака» Ярцев стал чемпионом СССР (1979) в качестве игрока и чемпионом России (1996) в качестве тренера.