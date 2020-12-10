Минфин США ввел санкции против ФК «Ахмат» и одноименного клуба ММА

Министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда российских граждан, компаний и организаций, сообщается на сайте ведомства. В их числе футбольный клуб «Ахмат».

Также под санкции попал бойцовский клуб ММА «Ахмат» и абсолютный чемпионат «Ахмат» — организация, проводящая турниры по смешанным единоборствам.

«Ахмат» занимает восьмое место в Тинькофф российской премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 17 матчей.