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Минфин США ввел санкции против ФК «Ахмат» и одноименного клуба ММА

18:50
ФК «Ахмат». Фото kavkaz-uzel.eu.
ФК «Ахмат». Фото kavkaz-uzel.eu.
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Министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда российских граждан, компаний и организаций, сообщается на сайте ведомства. В их числе футбольный клуб «Ахмат».

Также под санкции попал бойцовский клуб ММА «Ахмат» и абсолютный чемпионат «Ахмат» — организация, проводящая турниры по смешанным единоборствам.

«Ахмат» занимает восьмое место в Тинькофф российской премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 17 матчей.

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