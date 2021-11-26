«В спортивных барах не комментирую. Когда предлагают провести свадьбу — тоже отказываюсь». Казанский — о корпоративах
Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе на корпоративах.
— Корпоративы ведете?
— Если вы о комментарии в спортивных барах, то с этим давно завязал. Попробовал и убедился — манера моего репортажа под такую атмосферу совершенно не подходит. Когда играет сборная, тут просто: «Россия! Россия!», все выпивают, закусывают. Анализ, подтекст, заходы никому не нужны.
— А что нужно? Эмоция в чистом виде?
— Да! Как на свадьбе. Ори, поднимай народ, проводи конкурсы... Вот что такое барный комментарий. Кто-то получает удовольствие. Я — нет. Хотя деньги платят хорошие. Но лет семь назад понял, что могу без этого обойтись. Когда предлагают провести свадьбу или день рождения — тоже отказываюсь.
— Ни разу не пробовали?
— Даже не собираюсь. Слишком много «не». Неинтересно, не умею, не хочу этому учиться. Каждый должен заниматься своим делом. Единственное, на что соглашаюсь — прокомментировать корпоративный футбол и хоккей. Либо матч, либо целый турнир. Вот тут я в своей среде, мне комфортно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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