Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе на корпоративах.

— Корпоративы ведете?

— Если вы о комментарии в спортивных барах, то с этим давно завязал. Попробовал и убедился — манера моего репортажа под такую атмосферу совершенно не подходит. Когда играет сборная, тут просто: «Россия! Россия!», все выпивают, закусывают. Анализ, подтекст, заходы никому не нужны.

— А что нужно? Эмоция в чистом виде?

— Да! Как на свадьбе. Ори, поднимай народ, проводи конкурсы... Вот что такое барный комментарий. Кто-то получает удовольствие. Я — нет. Хотя деньги платят хорошие. Но лет семь назад понял, что могу без этого обойтись. Когда предлагают провести свадьбу или день рождения — тоже отказываюсь.

— Ни разу не пробовали?

— Даже не собираюсь. Слишком много «не». Неинтересно, не умею, не хочу этому учиться. Каждый должен заниматься своим делом. Единственное, на что соглашаюсь — прокомментировать корпоративный футбол и хоккей. Либо матч, либо целый турнир. Вот тут я в своей среде, мне комфортно.

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