Семак сообщил, что Азмун занимается в общей группе «Зенита» перед матчем с ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке петербургской команды к матчу 16-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
«Подготовка идет в обычном режиме, — приводит слова Семака официальный сайт петербургского клуба. — В основном это восстановление — времени не так много, график достаточно насыщенный. Думаю, что через два дня мы должны быть в хорошем состоянии и готовы к матчу».
Также тренер рассказал о состоянии полузащитника команды Вендела и нападающего Сердара Азмуна.
«Вендел лечится. Это большой вопрос, сможет ли он принять участие в матче. Азмун начал заниматься в общей группе. Если ничего не случится в ближайшие две тренировочные сессии, он будет готовиться к матчу с ЦСКА», — сказал он.
Встреча ЦСКА с «Зенитом» состоится 28 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-11-26-sergey-semak-vse-nashi-mysli-tolko-o-tom-chtoby-provesti-ostavshiesya-matchi-kak-mozhno-luchshe.htm
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