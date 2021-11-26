Семак сообщил, что Азмун занимается в общей группе «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке петербургской команды к матчу 16-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Подготовка идет в обычном режиме, — приводит слова Семака официальный сайт петербургского клуба. — В основном это восстановление — времени не так много, график достаточно насыщенный. Думаю, что через два дня мы должны быть в хорошем состоянии и готовы к матчу».

Также тренер рассказал о состоянии полузащитника команды Вендела и нападающего Сердара Азмуна.

«Вендел лечится. Это большой вопрос, сможет ли он принять участие в матче. Азмун начал заниматься в общей группе. Если ничего не случится в ближайшие две тренировочные сессии, он будет готовиться к матчу с ЦСКА», — сказал он.

Встреча ЦСКА с «Зенитом» состоится 28 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.